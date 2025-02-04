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Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programına telefonla bağlanan bir kadın, "Eşim sürekli gardıropta birlikte olalım diyor." diyerek herkesi şaşırttı.

Derdini Ezmeci'ye anlatan kadın, devam eden sözlerinde ise şöyle dedi:

"BU DERTTEN ÇOK MUZDARİBİM"

Eşim sürekli birlikte olmak istiyor. İlla gardıropta bir şeyler yapalım diyor bana. Ben bu durumdan çok sıkıldım. Böyle birlikte yaşamayı çok seviyormuş, bundan da haz aldığını söylüyor.



Ben istemiyorum. İstemediğim halde bu durumda bana çok kötü davranıyor, eziyet ediyor. Valla Esra Hanım, bu dertten çok muzdaribim.

ESRA EZMECİ ŞAŞIRDI, TEKRAR SORDU

Neye uğradığını şaşıran Esra Ezmeci de "Bir dakika Sibel Hanım. Hepimiz bir soru gediğinde kafamızda canlandırmaya çalışırız ya hani. Şunu sormak istiyorum; eşiniz dolap yani kıyafet dolabın içinde mi birliktelik yaşamak istiyor?" diye sordu.

"BIKTIM..."

Ezmeci'ye cevap veren Sibel isimli kadın ise "Evet ben diyorum ki başka fantezi olsun diyorum. Ama o ısrarla illa gardırop, gardırop yani bıktım Esra Hanım." dedi.