Eşref Rüya 15. Bölüm 2. Fragman: Eşref ve Nisan aşkında yeni sınav…

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan 14. bölümüyle yine reytinglerde zirveye oturan dizi, sürükleyici sahneleriyle geceye damga vurdu.

Dizinin takipçileri, “15. bölümde neler olacak?” sorusuna yanıt ararken, diziden yeni fragman geldi.

EŞREF’İN KARARLARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Yayınlanan tanıtımda, Eşref’in hem aşk hem de intikam arasında sıkışıyor.

Eşref, yetimler için harekete geçerken ekibin yeniden bir araya gelmesi büyük merak uyandırıyor.

Ancak bu kez alınacak kararlar sadece Eşref’in değil, aynı zamanda Nisan’la ilişkisini ve ekibin geleceğini de etkileyecek.

İşte Eşref Rüya 15. bölüm 2. fragman: