Eşref Rüya 17. bölüm 2. fragmanı: “Rüya’nın yüzüne nasıl bakacağım!”

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her bölümüyle izleyicileri ekran başına topluyor.

Başarılı oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi isimleri buluşturan dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YENİ FRAGMAN GELDİ

Afra’nın ölümü sonrasında Nisan’ın yaşadığı derin acıya ortak olan Eşref, onun ayakta kalabilmesi için büyük bir mücadele veriyor.

Öte yandan Gürdal ve Irmak, Kadir’in elinde çaresiz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Gözler yine Eşref’in yapacağı hamlelerde…

İşte Eşref Rüya 17. Bölüm 2. Fragman: