Eşref Rüya 17. bölüm fragmanı: Eşref sona geldi! “Küçük bir ceza kestim”

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya, dün akşam yayınlanan bölümle kafalarda soru işareti bıraktı. Yeni bölümde neler olacak? İşte Eşref Rüya 17. bölüm fragmanı…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 09:26
Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ekranlara damga vuruyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin yer aldığı dizi, yayınlanan son bölümüyle reytinglerde yine zirveye oturdu.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise kafalarda soru işareti bıraktı. Eşref, Afra’nın ölüm sebebini bulabilecek mi?

NİSAN'IN ŞÜPHESİ EŞREF'İ KENARA SIKIŞTIRIYOR

Yeni bölüm fragmanında Nisan, Afra’nın ölümünden Eşref’in haberi olduğu halde kendisine söylemediğini düşünerek ondan şüpheleniyor.

Eşref ise tüm ipuçlarının Dinçer’e işaret ettiğine inanıyor.

Adım adım gerçeğe yaklaşan Eşref’, Afra’nın ölüm nedeni hakkında sır perdesini aralayacak mı?

İşte Eşref Rüya 17. bölüm fragmanı:

Medya Haberleri