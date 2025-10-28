Eşref Rüya 20. bölüm 2. fragman: Büyük savaş başlıyor… Ya ölecek, ya geri alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Duygu dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyen yapım, yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başaracak.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, güçlü hikayesiyle her bölümde heyecanı artırıyor.

Diziden yeni fragman da geldi.

AŞK, İNTİKAM, BÜYÜK HESAPLAŞMA

Bir yanda kalbinin sesi, diğer yanda geçmişin yüküyle mücadele eden Eşref, artık geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Ancak onu bekleyen en büyük sınav, Kadir’le “Yetimler” için vereceği savaş olacak.

Yeni bölümde Eşref, ya bu mücadelede her şeyini kaybedecek ya da kaderini değiştirecek büyük bir adım atacak.

Eşref Rüya’nın yeni bölümü, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İşte Eşref Rüya 20. Bölüm 2. Fragman: