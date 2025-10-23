Eşref Rüya 20. bölüm fragmanı: Dinçer öldü mü? Sıra Kadir’de…

- Dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi ve reytinglerde zirveye yerleşti.
- Yeni bölümde Kadir ve Eşref arasındaki intikam dolu hesaplaşma merakla bekleniyor.
- Fragmanda Dinçer'in saatinin bulunduğu ceset, izleyicileri şoke etti.
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, son bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti.
Duygu dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyen dizi, bu hafta yine milyonları ekran başına topladı.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi güçlü isimlerin yer aldığı diziden yeni fragman geldi.
Bu hafta intikam ve yüzleşme dolu anlar izleyicileri bekliyor.
DİNÇER ÖLDÜ MÜ?
Eşref, Yakup Baba’nın yetimlere bıraktığı emanete ihanet eden Kadir’e karşı rest çekti. İkili arasındaki büyük hesaplaşma, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir savaşa dönüştü.
Öte yandan fragmanda görülen sahnede, Dinçer’in saatinin bulunduğu bir cesedin ortaya çıkması herkesi şoke etti. Peki, ölen kişi Dinçer mi?
İşte Eşref Rüya 20. bölüm fragmanı: