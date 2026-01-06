Mehmet Fetihler Sultanı'na flaş transfer: Yeniçeri Ağası ve Çiçek Hatun geliyor...

- Mehmet: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna Merve Uçer ve Deniz Hamzaoğlu katıldı.
- Merve Uçer, Prenses Rose (Çiçek Hatun) karakterini canlandıracak.
- Deniz Hamzaoğlu ise Yeniçeri Ağası rolüyle ekranda olacak.
Miray Yapım imzalı ve Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği Mehmed: Fetihler Sultanı, 3. sezonunda da salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.
Tarihi atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dizinin kadrosuna sürpriz iki isim daha dahil oldu.
Sevilen dönem dizisiyle anlaşmaya varan oyuncular, iddialı bir giriş yapacak.
KADROYA YENİ İSİMLER
Merve Uçer, dizide Prenses Rose (Çiçek Hatun) karakterine hayat verirken; deneyimli oyuncu Deniz Hamzaoğlu ise Yeniçeri Ağası rolüyle izleyici karşısına çıkacak.