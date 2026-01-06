Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı bakın nereden çıktı! Meşhur şarkının klibinde oynamış

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Hicran karakterine hayat veren Burcu Cavrar’ı böyle görmediniz. Meğer yıllar önce meşhur şarkının klibinde rol almış…

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 12:05
Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor.

Son dönemde reytinglerde de rekor kıran dizide Hicran karakteri de büyük bir hayran kitlesi topladı.

Mandıra Filozofu İstanbul, Aşkın Bedeli, Mahkum gibi yapımlarda da rol alan Burcu Cavrar, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Ünlü oyuncunun yıllar önce meşhur olan bir şarkının klibinde oynadığı ortaya çıktı.

MEŞHUR KLİPTE ROL ALMIŞ

Bir döneme sesiyle damga vuran Ercan Demirel’in şarkıları hala dinleniyor. En sevilen şarkılarından Elveda Deme Bana’nın klibi gündeme oturdu.

Klipte Taşacak Bu Deniz dizisinin Hicran’ı Burcu Cavrar’ın yer aldığı ortaya çıktı.

İşte klipten görüntüler:

