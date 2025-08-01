Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Eşref Rüya 2. sezon tarihi...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yaz tatilinin ardından izleyicisiyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon gelişmelerini merak eden izleyiciler, "Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Eşref Rüya’nın yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Eşref Rüya’nın 2. sezonu için heyecan dorukta. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonunun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulis bilgilerine göre dizinin yeni bölümleri Eylül ayının ikinci haftasında izleyiciyle buluşabilir.

Yayın günü ve saatine ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde Kanal D tarafından duyurulması bekleniyor.