Eşref Rüya seyircisi yıkılacak: Veda ediyor...

Yağmur Uçar

Kanal D’nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i ilk kez aynı projede buluşturan iddialı dizisi Eşref Rüya’da yeni dönem başlıyor.

Kanal D yayınından sonraki gün YouTube’a yüklenen, ilk üç bölümü 53 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan sevilen dizi, dördüncü bölümüyle YouTube’a veda ediyor.

SADECE KANAL D'DE

Dördüncü bölümü de platforma yüklenecek olan Eşref Rüya, beşinci bölümünden itibaren kendi gün ve saatinde sadece Kanal D’de olacak.

Takipçileri beşinci bölümle birlikte diziyi çarşamba akşamları yalnızca Kanal D ekranından izleyebilecek.