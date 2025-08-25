Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlıyor? Eşref Rüya 2. sezon tarihi...

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya, ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yaz tatilinin ardından izleyicisiyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon tarihini merak eden izleyiciler, "Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Eşref Rüya’nın yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Eşref Rüya’nın 2. sezonu için heyecan dorukta. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonunun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulis bilgilerine göre dizinin yeni bölümleri Eylül ayının ikinci haftasında izleyiciyle buluşabilir.

Yayın günü ve saatine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Kanal D tarafından açıklanması bekleniyor.