Eşref Rüya'nın baba ismi Kızılcık Şerbeti'ne geçti: "Hikmet" geliyor...

Show TV'nin fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna usta oyuncu Macit Koper dahil oluyor.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 13:11 Güncelleme:
Eşref Rüya'nın baba ismi Kızılcık Şerbeti'ne geçti:
  • Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Macit Koper katıldı.
  • Koper, Ömer'in hapishane arkadaşı Hikmet rolünü üstlenecek.
  • Bu bölümde Ömer ve Hikmet'in sohbetleri izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Show TV’nin, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine gündemde.

Bu kez, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna usta oyuncu Macit Koper dahil oluyor.

Dizide Macit Koper, Ömer’in hapishanede tanışacağı koğuş arkadaşı Hikmet karakterine hayat veriyor.

ÖMER'E DAYANAK

Ölümlü trafik kazasına karışan Ömer’in tutuklu yargılanmasına karar verileceği sürprizlerle dolu bölümde Ömer’in koğuştaki dayanağı Hikmet oluyor.

Ömer ve Hikmet’in derin ve samimi sohbetlerinin öne çıkacağı bölüm izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

