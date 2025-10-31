Eşref Rüya'nın baba ismi Kızılcık Şerbeti'ne geçti: "Hikmet" geliyor...

- Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Macit Koper katıldı.
- Koper, Ömer'in hapishane arkadaşı Hikmet rolünü üstlenecek.
- Bu bölümde Ömer ve Hikmet'in sohbetleri izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Show TV’nin, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine gündemde.
Bu kez, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna usta oyuncu Macit Koper dahil oluyor.
Dizide Macit Koper, Ömer’in hapishanede tanışacağı koğuş arkadaşı Hikmet karakterine hayat veriyor.
ÖMER'E DAYANAK
Ölümlü trafik kazasına karışan Ömer’in tutuklu yargılanmasına karar verileceği sürprizlerle dolu bölümde Ömer’in koğuştaki dayanağı Hikmet oluyor.
Ömer ve Hikmet’in derin ve samimi sohbetlerinin öne çıkacağı bölüm izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.