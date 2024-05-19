Evlerden ırak! "Üstsüz hizmetçiyim" dedi, kazancı dudak uçuklattı... TikTok'ta 'Sincerest_Sammi' kullanıcı adlı Sammi isimli bir kadın ilginç mesleği sayesinde kullanıcıların ilgi odağı oldu. "Üstsüz hizmetçilik" yapan kadın, kazancını paylaştı.

ensonhaber.com

Amerika'da yaşayan Sammi adlı kadın, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla kullanıcıları şoke etti.

Kısa sürede sosyal medyada olay yaratan paylaşım, viral oldu.

Sammi, 2 saatlik üstsüz hizmetçilik çalışmasından 1.600 dolar kazandığını açıkladı.

Kadının videosu 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Elinden her iş geliyor

Videoda "Ben üstsüz bir hizmetçiyim, bu yüzden evlerini iki saat boyunca üstsüz temizliyorum" sözleri yer aldı.

Müşterileri arasında doktorlar ve yoğun çalışan iş insanları olduğunu söyleyen Sammi, üstsüz hizmetçiliğin yanında bikiniyle araba yıkadığını, istenirse bahçe işlerini de yaptığını söyledi.