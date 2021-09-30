Exxen spora nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? Aynı anda kaç kişi izleyebilir?

Exxen spora nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? Aynı anda kaç kişi izleyebilir?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu akşamki UEFA Avrupa Ligi maçları, Exxen platformundan yayınlanacak. Peki, Exxen spora nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? Aynı anda kaç kişi izleyebilir?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ise yine bu akşam Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimiz tur için gol peşinde olurken, maça gidemeyenler ise ekran başında takımları destekleyecek.

Maçlar artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı dijital platform üzerinden yayınlanıyor.

Bu platformda maçı izlemek için üye olunması gerekirken, vatandaşlar üyelik ücretini araştırıyor.

Sadece maçları izlemek isteyenler ise "Exxen spora nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? Aynı anda kaç kişi izleyebilir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Exxen spora nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? Aynı anda kaç kişi izleyebilir? İşte detaylar...

EXXEN SPORA NASIL ÜYE OLUNUR, ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen platformunda birçok farklı üyelik sistemi uygulanıyor. Exxen bireysel üyelik satın alanlar aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

Aynı anda farklı cihazlardan daha fazla kişiyle izlemek isteyenlerin ise Exxenspor ticari paket satın alması gerekiyor.