Fahriye Evcen evi mi terk etti? Burak Özçivit isyan etti, sosyal medya karıştı...

Fahriye Evcen evi mi terk etti? Burak Özçivit isyan etti, sosyal medya karıştı...

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, evlilikleri hakkında çıkan ayrılık iddialarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla yalandı.

Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu.

2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ailesi ile tatil yapan oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ile koronovirüse yakalanmıştı.

Kötü bir süreçten geçen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin son dönemde arasının açık olduğu iddia edildi.

"Artık saçmalamayın"

İddiaya göre, çiftin evliliklerinde fikir ayrılıkları baş gösterdi.Eşi ve kayınvalidesiyle tartışan Evcen'in, ipleri kopardığı, evi terk ettiği iddiası öne sürüldü.

Çıkan haberlerin ardından çiften açıklama geldi.

Sosyal medya hesaplarından aşk pozu paylaşan ikili, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın. Yeter" diyerek kavga haberlerini yalanladı.