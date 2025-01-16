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Siyasette gündem CHP belediyelerindeki yolsuzluklar...

Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluklar nedeniyle ihaleye fesat, haksız kazanç ve mal edinme, rüşvet gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 39 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin adli süreç devam ederken CHP, operasyonları kınamaya devam ediyor..

Fatih Portakal, Sözcü TV ekranlarında CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği miting haberini sunarken Ekrem İmamoğlu'na dikkat çekti..

"CUMHURBAŞKANLIĞINA YÜRÜYOR"

Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığını belirten Portakal, şu ifadeleri kullandı:

İki kişi konuştu; Biri Özgür özel, diğeri Ekrem İmamoğlu.. Esas konuşmayı İmamoğlu yaptı ve ortaya çıkan manzara şu: "İmamoğlu cumhurbaşkanlığına yürüyor.."



Adım adım cumhurbaşkanlığına doğru gidiyor, CHP'nin adayı o olur gibi geliyor bana.

"MANSUR BEY GENEL SİYASETE GİRMİYOR, ÖZGÜR ÖZEL'İN AĞIRLIĞI TARTIŞILIR"

Mansur Bey de var tabii ama Ekrem Bey'in hem belediyelerine yapılan operasyonlar var ve ardından çıkışları var. Kitleleri harekete geçirebiliyor böyle bir özelliği var.



Mansur bey evet iyi yönetici, kibar ve iyi bir insan olabilir ama genel siyasete girmiyor belki de girmesi lazım..



Özgür Özel'in ağırlığı tartışılır..

"İMAMOĞLU ÇIKTIĞINDA KİTLE HAREKETE GEÇİYOR"