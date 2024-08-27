Fatih Portakal’dan yeni sezon için iddialı tanıtım: F1 pilotu oldu Sözcü TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir tanıtım filmi yayınladı. Fatih Portakal, yeni sezon tanıtım filmi için Formula 3 aracıyla piste indi.

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Haber Merkezi

Yaz aylarında birçok isim ekranlara veda etmişti...

Bu isimlerden biri de Sözcü TV Ana Haber Bülteni’ni sunuculuğunu üstlenen Fatih Portakal olmuştu.

TEKRAR SÖZLEŞME İMZALADI

Kanalla yollarının ayrıldığı dedikoduları ortalarda dolaşan Fatih Portakal ‘kovulmadım, geri geleceğim’ açıklamasında bulunmuştu.

Sözcü TV, Fatih Portakal ile Ana Haber Bülteni’nin yeni tanıtım filmini yayınladı.

SIRA DIŞI TANITIM FİLMİ

Yayınlanan tanıtımda Fatih Portakal, yeni sezon öncesi sıra dışı bir deneyimle izleyicilerinin karşısına çıktı.

FORMULA 3 ARACIYLA PİSTE İNDİ

9 Eylül'de başlayacak olan yeni yayın dönemi öncesi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla heyecanını takipçileriyle paylaşan Portakal, bu kez Formula 3 aracıyla piste indi.

F1 PİLOTLARINA TAŞ ÇIKARTTI

"İşimiz başlıyor. Yeni sezon, yeni heyecanlar. Ama önce sesi gelsin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Portakal, Formula 1 pilotlarına taş çıkaran bir performans sergiledi.

"KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN, PORTAKAL GELİYOR"

Sözcü TV'nin internet sitesinde de bu anlar, "Kemerlerinizi bağlayın, Fatih Portakal geliyor..." başlığıyla duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Ve beklenen an geldi... Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haber 9 Eylül Pazartesi akşam saat 19.00'da Sözcü TV’de" ifadeleriyle izleyicilere geri sayım başlatıldı.