Felipe Melo'dan sosyal medyayı sallayan Mert Hakan Yandaş paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Mert Hakan Yandaş'ın doğum gününde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Felipe Melo paylaşımında Mert Hakan Yandaş'ın eski bir gönderisinin fotoğrafıyla göndermede bulundu.

Felipe Melo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Fenerbahçe’ye büyük saygım var. Sahada rakibiz ama tarih boyunca rekabetimiz hep sürecek. Bu vesileyle büyük bir Felipe Melo hayranı olduğunu öğrendiğim Fenerbahçe kaptanına nice seneler dilerim."

Felipe Melo'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.