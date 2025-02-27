Fenerbahçe ile anılıyordu; Kontratı imzaladı! İşte Zehra Güneş'in kararı...

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VakıfBank, altyapısından yetişen milli voleybolcu Zehra Güneş ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Zehra Güneş'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Konuyla ilgili VakıfBank'tan yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir. Birlikte nice başarılara kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

KULÜP KARNESİ

Zehra Güneş, 2011 yılından beri terlettiği sarı-siyahlı formayla uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.