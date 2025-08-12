Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Duygu Özdin için 1907 balon uçurulacak

Fenerbahçe, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Duygu Özdin anısına Feyenoord maçında stadyumda 1907 adet balon uçuracak.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 16:09
Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Duygu Özdin, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Duygu Özdin, uzun süredir mücadele ettiği kansere 21 Temmuz'da yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tedavi sürecinde sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Duygu Özdin, Fenerbahçe'ye olan sevgisini sıkça dile getirmişti.

"Bende kanseri yendiğimde staddan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapan Fenerbahçeli Duygu Özdin'in vefatı sosyal medyada büyük üzüntüye yol açtı.

Fenerbahçe bugün oynanacak Feyenoord maçı öncesinde kanserden dolayı hayatını kaybeden Duygu Özdin anısına 1907 balon uçuracak.

Fenerbahçe Kulübü, Duygu'nun vefatı sonrası dileğinin yerine getirileceğini resmi hesaptan duyurmuştu.

Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…" 1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek. Duygu Özdin, Hep kalbimizdesin."

