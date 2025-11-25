Abone ol: Google News

Esra Erol'un programına katılarak adını duyuran Cemile, aylar sonra ortaya çıktı. Öfkeli ve sinirli halleriyle fenomen olan Cemile'nin değişimi ise dikkat çekti.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 15:48
Fenomen Cemile bir değişti, pir değişti! Yeni Cemile'ye bakın...
  • Cemile, Esra Erol'un programında öfkeli tavırlarıyla tanınıp sosyal medyada viral oldu.
  • Eşiyle boşandıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Cemile, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'da ortaya çıktı.
  • Cemile'nin değişimi ve yeni görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Esra Erol'un programında öfkeli tavırlarıyla gündeme gelen ve kısa sürede sosyal medyada viral olan Cemile, yeniden ortaya çıktı.

Eşi tarafından evden atıldığını öne sürerek 2024 yılında programa başvuran Cemile, o dönem eşi Ramazan ile canlı yayında yüzleşmiş ve süreç sonunda boşanma kararı almıştı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Cemile'nin son görüntüleri, katıldığı yeni programla ortaya çıktı.

İŞTE YENİ CEMİLE

Ünlü fenomen, Hayrettin'in sunduğu Kaos Show programına konuk oldu.

Cemile'nin değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu.

