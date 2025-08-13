Fenomen çiftten acı haber: Ölü bulundular

Sosyal medyada Toyota World Runners adıyla bilinen çiftin, 7 Ağustos'ta Kanada'nın Britanya Kolombiyası'nda geçirdikleri bir trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri aileleri tarafından doğrulandı.

Çift, Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede, engebeli arazide araçlarıyla yaptıkları kaza sonucu vefat etti.

Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekipleri, kazanın yerel saatle 19.30 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

CBC'nin haberine göre, Kaslo SAR müdürü, ekip olay yerine ulaştığında yaralılardan birinin hayati belirtisi olmadığını, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

ANNESİNDEN PAYLAŞIM

Stacey Tourout’un annesi Colleen, sosyal medyada çifte dair duygusal bir anma paylaşarak birçok kişiyle birlikte onların ardından saygı duruşunda bulundu.

Colleen, karlarla kaplı dağların önünde poz verdikleri bir fotoğraf eşliğinde sosyal medyadan, “Tarifsiz bir kalp kırıklığıyla, Matthew Peter Yeomans ve Stacey Tourout’un aileleri olarak, 7 Ağustos 2025’te Britanya Kolumbiyası’nın onların kalbinde çok özel bir yeri olan o güzel dağlarında geçirdikleri bir off-road kazasında onları trajik bir şekilde kaybettiğimizi bildirmek isteriz. Lütfen bu yıkıcı sonla başa çıkmaya çalışırken bizleri ve onları dualarınızda ve düşüncelerinizde tutun. Her zaman birlikte olacaklarını bildiğimiz gibi, şimdi sonsuza dek birlikteler.” dedi.