Fenomen Sibil Çetinkaya'nın derin yırtmacı nefes kesti! "Hakkını vermişsin" Sosyal medyanın tanıdık isimlerinden Sibil Çetinkaya, düğün elbisesiyle göz kamaştırdı. Derin bir yırtmaç tercih eden fenomen, fiziğini ortaya koydu.

ensonhaber.com

Influencer camiasının popüler isimlerinden Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cesur pozlarıyla gündeme gelen Çetinkaya, yine boy gösterisi yaptı.

Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri çekmeyi başaran Sibil Çetinkaya'nın düğün kombini olay oldu.

Cesur tarzı beğenildi

29 yaşında olan Sibil Çetinkaya, tercih ettiği yırtmaçlı mavi elbisesiyle boy gösterdi.

Fiziği ile göz kamaştıran fenomen, Instagram'a damga vurdu.

Takipçileri, "Gelini geçmişsin", "Fiziğinin hakkı budur", "İnanılmaz yakışmış", "Güzeller güzeli" tarzında yorumlarda bulundu.

İşte Sibil Çetinkaya'nın iddialı tarzı...