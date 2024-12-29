Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı!

Haber Merkezi

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun iki yıldır Sera Vrij ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Kadıoğlu'nun evlilik yolunda ilerlemesi bekleniyor.

Derken, müstakbel kayınpederi şoke etti.

BOKSÖR KAYINBABA

Milli futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı Vrij'in babası Dick Vrij'in Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu öğrenildi.

Vikipedi'ye göre; 1995'ten 2003'e kadar profesyonel bir yarışmacı olan Vrij, RINGS ve It's Showtime'da Ağır Sıklet kategorisinde yarıştı.

Ringdeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Dick Vrij’in ayrıca lakabının Cyborg olduğu anlaşıldı.

İkilinin aralarının ise çok iyi olduğu iddia ediliyor.