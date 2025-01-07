Yağmur Dinç

Ölümü ile birlikte özel hayatı merak konusu olan Ferdi Tayfur'un, nikâhlı eşi Zeliha Tayfur'dan iki kızı, hayat arkadaşı Necla Nazır'dan Tuğçe adında bir kızı bulunuyor.

Ayrıca, 17 yıl önce Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden Taha adında bir oğlu olduğu biliniyor.

Kameralardan uzakta büyüyen Ferdi Taha, son olarak babasının cenaze töreninde görüntülendi.

Yaklaşık 600 milyon lira miras kalan 17 yaşındaki Taha'yı görenler, aynı babasının gençliğine benzetti.

İşte Ferdi Taha Tayfur...