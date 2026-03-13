Filtreleri çöpe attıran güzellik! Taşacak Bu Deniz’in Esme’sinden sıfır makyaj paylaşımı

Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle dikkat çeken Deniz Baysal, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Partneri Ulaş Tuna Astepe ile ekrandaki uyumuyla sık sık konuşulan ünlü oyuncu, set dışında yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Baysal, yaklaşık 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güneşli havanın keyfini çıkardığı anları paylaştı.

Ünlü oyuncunun filtresiz ve makyajsız hali beğeni topladı. İşte o kare:

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarla adım atan Deniz Baysal, asıl çıkışını Aşk Ekmek Hayaller dizisinde canlandırdığı Karaca Yılmaz karakteriyle yaptı.

2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisindeki Kainat Gencer rolüyle dikkat çeken oyuncu, daha sonra Beyaz Yalan dizisinde Alara Korel ve Melek Yılmaz karakterlerini canlandırdı.

Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Hazan Çamkıran, Söz dizisinde ise Savcı Derya Duman karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterine hayat veriyor.