Yağmur Dinç

TV8'in fenomen yarışmacı MasterChef Türkiye, finale git gide yaklaşıyor.

Son 9 yarışmacının kaldığı programda, şef adayları her gün ter döküyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliği üstlendiği MasterChef'te pazar akşamları eleme yaşanıyor.

Bu haftanın elenecek olan yarışmacısı ise sosyal medyada ifşa oldu.

ELEME İFŞASI

Öne sürülen iddialara göre, izleyicilerin "finale gider" dediği isim, veda edecek.

Haftanın kırmızı takım kaptanı Onur, mavi takım kaptanı ise Emre oldu.

Haftanın geri kalanında potaya giden isimler netleşecek.

Pazar akşamı eleneceği iddia edilen yarışmacı ise Emre...