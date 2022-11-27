FİNALİ İFŞALANDI! Yalı Çapkını meğer böyle bitecekmiş! Seyircisi kahrolacak...

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını için ortaya atılan final iddiası, seyircileri şoke etti.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, her bölümüyle reytinglere damga vuruyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülsen Budayıcıoğlu'nın gerçek hikayelerinden uyarlanıyor.

Dizide, Çetin Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın isteği üzerine evlenen Ferit ve Seyran’ın hikayesi anlatılıyor.

Ferit ve Seyran'ın gerçekte kim olduğu milyonların merak konusu olurken, ortaya çıkan final iddiası herkesi şaşırttı.

Final senaryosu

Seyran'a sırılsıklam aşık olacak olan Ferit dizinin finalinde izleyicileri hüzne boğacak.

İddialara göre dizinin sonunda Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek ve Ferit bu ayrılığa dayanamayarak hayatına son verecek.