Abone ol: Google News

Fragman geldi: Gassal 3. sezon tarihi...

Ahmet Kural ve Hande Soral'lı Gassal dizisi, üçüncü sezon için geri sayıma başladı. Diziyi takip edenler, yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Gassal 3. sezona dair bilgiler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 14:05
Fragman geldi: Gassal 3. sezon tarihi...
  • "Gassal" dizisi, Ahmet Kural ve Hande Soral'la üçüncü sezonda Tabii platformunda izleyiciyle buluşacak.
  • Timuçin Esen sürpriz bir karakterle kadroya katılacak.
  • Çekimler tamamlandı, fakat yayın tarihi henüz duyurulmadı.

Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini paylaştığı "Gassal" dizisi, üçüncü sezonuyla Tabii platformunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda Timuçin Esen'in sürpriz bir karakterle diziye dahil olacağı açıklandı. Ayrıca Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural ve Öykü Gürman gibi isimler de ekranda olacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte dizinin hayranları, yeni sezonun detaylarını araştırmaya başladı.

"YAKINDA"

Dizinin üçüncü sezon çekimleri tamamlandı, ancak resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TRT'nin dijital platformu Tabii tarafından yakın zamanda bir duyuru yapılması bekleniyor. 

Medya Haberleri