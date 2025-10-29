Fragman geldi: Gassal 3. sezon tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini paylaştığı "Gassal" dizisi, üçüncü sezonuyla Tabii platformunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda Timuçin Esen'in sürpriz bir karakterle diziye dahil olacağı açıklandı. Ayrıca Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural ve Öykü Gürman gibi isimler de ekranda olacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte dizinin hayranları, yeni sezonun detaylarını araştırmaya başladı.

"YAKINDA"

Dizinin üçüncü sezon çekimleri tamamlandı, ancak resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TRT'nin dijital platformu Tabii tarafından yakın zamanda bir duyuru yapılması bekleniyor.