Fulya Öztürk Irak'ın kuzeyinde çekim yaparken fenalaştı Gazeteci Fulya Öztürk, Irak'ın kuzeyinde görev halindeki Mehmetçik ile çekim yaptığı sırada sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçirdi. Öztürk'ün yardımına askerler yetişti.

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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde de terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Köşe bucak kaçan teröristlerle mücadele edilen Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri, bazen gazeteciler tarafından görüntüleniyor.

Mehmetçik'in bir yandan zorlu doğa koşullarında, bir yandan da teröristlerle mücadelesi kamuoyuyla paylaşılıyor.

FULYA ÖZTÜRK, MEHMETÇİK İLE ARAZİDEYKEN FENALAŞTI

Gazeteci Fulya Öztürk, vatan bekçilerinin hikayesini paylaşmak için gittiği Irak'ın kuzeyinde talihsiz bir olay yaşadı.

Mehmetçik ile birlikte üs bölgesi civarındaki arazide gezerken, sıcağın da etkisiyle fenalaşan Öztürk, kendisini yere bıraktı.

YARDIMINA ASKERLER YETİŞTİ

Baygınlık geçiren Öztürk'e ilk müdahaleyi askerler yaptı. Sıvı takviyesi yapılan gazeteci Fulya Öztürk, bir süre sonra toparlandı.

O anların görüntülendiği video, birçok kez paylaşıldı.