Gaddar'ın Kerem Müdür'ü bakın aslen nereliymiş! İşte Onur Saylak'ın memleketi.. Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Onur Saylak'ın memleketi...

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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Gaddar'da Kerem Müdür karakterini canlandıran oyuncu Onur Saylak'ın hayatı merak uyandırıyor.

46 yaşındaki başarılı oyuncu gösterdiği performans ile büyük beğeni topluyor.

Onur Saylak ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde eğitim gördü.

Daha sonra buradan ayrılarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde şansını denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı.

Onur Saylak oyunculuk kariyerine ilk kez 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri isimli dizide rol alarak başlamıştır.

Başarılı oyuncu daha sonra birçok dizide rol alarak ekranlara çıktı.

Onur Saylak 12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ünlü oyuncunun küçüklüğü Aydın, Kuşadası'nda geçmiştir.

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'te oyuncu Tuba Büyüküstün ile evlenen Onur Saylak'ın 2012 yılında "Maya" ve "Toprak" adını verdikleri ikiz kızları oldu. Ünlü çift, 5 Haziran 2017 tarihinde boşandı.

2020 yılında menajer Gözde Yılmaz ile evlenen Onur Saylak'ın Aralık 2020'de "Deniz Ali" adını verdikleri bir oğlu oldu..