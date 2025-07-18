Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçları tv100'de

Yeni sezon kapıya dayandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın hazırlık maçları, tv100 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Tarihler not edin: 26 Temmuz Cumartesi, 30 Temmuz Çarşamba ve 2 Ağustos Cumartesi akşamları nefesler tutulacak!

YILDIZ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Ezeli rakipler, yeni sezon öncesinde güçlü kadroları ve yıldız transferleriyle sahada olacak.

Galatasaray, Icardi ve Sané ile; Fenerbahçe ise Fred, Jhon Duran, Kerem, Otamendi, Benfica’dan Guendouzi ve Lazio’dan Rovella gibi isimlerle formalarını terletecek.

MAÇ PROGRAMI

• Benfica - Fenerbahçe 26 Temmuz Cumartesi, 22:00

• Fenerbahçe - Lazio 30 Temmuz Çarşamba, 20:30

• Galatasaray - Lazio 2 Ağustos Cumartesi, 21:00

Futbolun büyüsü ve heyecanı, muhteşem bir şölenle tv100’de sizleri bekliyor!