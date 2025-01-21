Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman?

Hüseyin Topuz
TRT'nin dijital platformu Tabii'de ekrana gelen Gassal, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi çok kısa bir sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gassal dizisi, hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla milyonların beğenisini toplamayı başardı.
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.
Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.
Peki, Gassal 2. sezon ne zaman? İşte yanıtı...
Gassal 2. sezon ne zaman?
2. sezon fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancal dizinin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.