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Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman?

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman? Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...