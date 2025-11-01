Gazeteci Şirin Payzın, Venedik'teki tarihi sarayda evlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Medya dünyasını sallayan evlilik...

57 yaşındaki gazeteci Şirin Payzın, ikinci kez dünya evine girdi.

VENEDİK'TE EVLENDİ

Payzın, İtalya’nın Venedik şehrinde iş insanı Turgay Gümüş’le nikah masasına oturdu.

Çift, Büyük Kanal’ın tam ortasında yükselen, 16. yüzyıldan kalma Palazzo Contarini Polignac adlı Rönesans sarayını seçti.

TARİHİ SARAY'I TERCİH ETTİLER

Contarini ailesinin servetiyle 1500’lerin başında inşa ettirdiği bu taş yığını, dev sütunları, uçsuz bucaksız pencereleri ve suya yansıyan ihtişamıyla hâlâ göz kamaştırıyor.

Yüzyıllar sonra Fransız Polignac hanedanına geçen yapı, adını onlardan aldı.

ZENGİN VE ŞATAFATLI BİR DÜĞÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bugün hâlâ bir zenginin malikânesi olan palazzo, Venedik Bienali'nde birkaç konserle yetiniyor.

Şirin Payzın ile Turgay Gümüş'ün düğünü ise, bu asırlık taşların arasında bir kez daha zenginlik ve şatafatın gövde gösterisine dönüştü.

BÜYÜKELÇİ İLE EVLENİP BOŞANMIŞTI

Payzın, 1999’da Belgrad eski Büyükelçisi Ali Ahmet Acet'le evlenmiş, kısa süre sonra boşanmıştı.

ŞİRİN PAYZIN'IN KARİYERİ

Şirin Payzın, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Roma’da tamamladıktan sonra, New York Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler ve gazetecilik üzerine eğitim aldı.

Gazetecilik kariyerine 1990’lı yılların başında TRT International’da başladı. Ardından ATV, NTV ve CNN Türk gibi önde gelen televizyon kanallarında görev yaptı.

CNN Türk ekranlarında uzun yıllar "Ne Oluyor?", "360 Derece" ve "Şirin Payzın'la Ne Oluyor?" gibi tartışma programlarını sundu.

2018’de CNN Türk’ten ayrılmasının ardından bir süre Artı TV’de program yapmaya devam etti. Yazılı basında ise Milliyet, Gazete Duvar ve T24 gibi yayın organlarında köşe yazıları kaleme aldı.