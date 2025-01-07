Yağmur Dinç
6 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Talya Çelebi, "Gelin" dizisi ile gündemde.
Lise yıllarında ilk oyunculuk deneyimlerini tadan Talya Çelebi, bu yıllarda kendisine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nı kazandı.
İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar dizisinde yaşayan Talya Çelebi, sonrasında Aile dizisinde de Avukat Serap karakterinin gençlik yıllarını canlandırdı.
Şimdilerde Gelin dizisinde Hançer karakteri ile parlayan Çelebi, izleyicilerden tam not alıyor.
Instagram'da sık sık paylaşım yapan genç oyuncu, güzelliği ile de büyülüyor.
İşte Gelin'in Hançer'i Talya Çelebi'den pozlar...