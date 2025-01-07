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Gelin dizisinin Hançer'i Instagram'a attı, boyuna posuna yorum yağdı! "İşte gerçek Hançer"

Gelin dizisinin Hançer'i Instagram'a attı, boyuna posuna yorum yağdı! "İşte gerçek Hançer" Son dönemin en popüler isimlerinden olan Talya Çelebi başarılı oyunculuk performansı ile Gelin dizisinde rol alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Çelebi, "Hançer" rolü ile beğeni topluyor.