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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, kim elendi? Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.