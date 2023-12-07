"Genç sevgili" denildi! Yıldız Tilbe'nin öpüp kokladığı kişi bakın kimmiş... Yıldız Tilbe'nin sahnede öpücüklere boğduğu gencin kim olduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı Yıldız Tilbe, her sahnesiyle gündem yaratmaya devam ediyor.

İlginç dansları ve tavırlarıyla dikkatleri çeken 57 yaşındaki Tilbe, yine geceye damga vurdu.

Bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, yanına çağırdığı genci öpücüklere boğdu.

Herkesin Yıldız Tilbe'nin sevgilisi sandığı kişi merak konusu olurken, kim olduğu ortaya çıktı.

"Oğlu gibidir"

Yıldız Tilbe'nin öpüp sarıldığı ismi şarkıcı Yaşar İpek açıkladı.

İpek yayılan videoların altına "Oğlu gibidir ismi de Kıran'dır. Rahmetli Şehmuz İlgin abimin oğlu benimde yeğenimdir. Delirmeyin" yorumunu yaptı.