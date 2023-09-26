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Paramparça dizisinde hayat verdiği Öykü karakteriyle adını duyuran Simay Barlas, başarısını sürdürüyor.
Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Barlas, Ömer dizisiyle iyi bir çıkış yakaladı.
Şimdilerde ise Yabani adlı dizide Rüya karakterini oynayan Simay Barlas, izleyicilerin beğenisini topluyor.
24 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabındaki kareleriyle takipçilerini mest ediyor.
Simay Barlas güzelliği
Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Simay Barlar, yaz kış demeden cesur pozların sahibi.
Objektif karşısında adeta parıldayan güzellik Barlas, takipçilerinden de övgü topluyor.
Simay Barlas'ın her karesi, cesur kombinlerinin fiziğiyle birleşimiyle dikkat çekiyor.
İşte o kareler...