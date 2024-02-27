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Gibi'nin yeni sezon tarihi belli oldu! Gibi 5. sezon ne zaman başlayacak?

Gibi'nin yeni sezon tarihi belli oldu! Gibi 5. sezon ne zaman başlayacak? EXXEN platformunun en sevilen yapımlarından olan Gibi'nin 5. sezon tarihi belli oldu. İşte yeni sezonun başlayacağı o tarih...