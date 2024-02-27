Gibi'nin yeni sezon tarihi belli oldu! Gibi 5. sezon ne zaman başlayacak?

EXXEN platformunda yayınlanan Gibi dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.
Feyyaz Yiğit'in hem yazıp hem oynadığı Gibi dizisi her sezonuyla büyük beğeni topluyor.
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı dizi karakterlerin başından geçen absürd olayları konu alıyor.
Şimdiye kadar 4 sezonuyla izleyicinin karşısına çıkan dizinin 5. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı.
Gibi'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merakla beklenirken yeni sezon hakkında resmi açıklama geldi. Dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih belli oldu.
Peki, Gibi 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih..
Gibi 5. sezon ne zaman başlıyor?
EXXEN platformunun sevilen dizisi Gibi'nin 5. sezon çekimleri tamamladı. Gibi dizisinin 5. sezonu 8 Mart 2024 Cuma günü başlıyor.