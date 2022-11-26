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    Gizem Karaca'nın mini şortlu çöl pozlarına beğeni ve alev yağdı! 'Kasıp kavurdun ortalığı'

    Başarılı oyuncu Gizem Karaca'nın çöl pozları büyük beğeni topladı. Mısır'da tatil yapan oyuncu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
    • 26.11.2022 - 09:47
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    Gizem Karaca'nın mini şortlu çöl pozlarına beğeni ve alev yağdı! 'Kasıp kavurdun ortalığı'

    Ünlü oyuncu Gizem Karaca sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. Mısır'da tatil yapan başarılı oyuncunun instagram pozları büyük beğeni topladı.

    30 yaşındaki oyuncunun çöl pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Birçok dizide rol alan genç oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullannıyor.

    İlk olarak L'Oréal Paris Miss Turkey yarışmasıyla televizyonlara çıkan Gizem Karaca ardından dizilerde oyuncu olarak böy göstermeye başladı.

    Gizem Karaca Eve Düşen Yıldırım, Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu, Benim Hala Umudum Var, Güzel Köylü, Kara Sevda ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

    Şu sıralarda Mısır'da tatil yapan oyuncunun instagram hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı.

    İşte Gizem Karaca'nın çöl pozları..

    Gizem Karaca nın mini şortlu çöl pozlarına beğeni ve alev yağdı! Kasıp kavurdun ortalığı #1

    Gizem Karaca nın mini şortlu çöl pozlarına beğeni ve alev yağdı! Kasıp kavurdun ortalığı #2

    Gizem Karaca nın mini şortlu çöl pozlarına beğeni ve alev yağdı! Kasıp kavurdun ortalığı #3

    Gizem Karaca nın mini şortlu çöl pozlarına beğeni ve alev yağdı! Kasıp kavurdun ortalığı #4

    Gizem Karaca nın mini şortlu çöl pozlarına beğeni ve alev yağdı! Kasıp kavurdun ortalığı #5


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