Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı: Acı haber Cemile’yi yıktı: Veysel kurtuldu ama… TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’ndan izleyicileri gözyaşlarına boğan fragman geldi. Veysel ölmedi diye sevinirken doktor acı haber duyuruldu. İşte Gönül Dağı 107. bölü fragmanı...

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ensonhaber.com

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği "Gönül Dağı" dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Yazar Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikayelerinden ilham alarak hayat bulan bu dizi, Ferhat Eşsiz'in yapımcılığında, Yahya Samancı'nın yönetmenliğinde ve Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit, Teoman Gök'ün senaryosuyla ekrana taşınıyor.

Sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan "Gönül Dağı" dizisi, geçtiğimiz sezon büyük ilgi görmüş ve izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

Yeni sezonuyla da ekranlara damga vuran dizinin geçtiğimiz bölümde Veysel’in trafik kazası, gözyaşlarına boğdu.

Veysel ile ilgili bir umut beklerken, doktor acı haberi duyurdu. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak…

Doktor acı haberi duyurdu!

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde trafik kazasıyla yakınlarını gözyaşlarına boğan Veysel, hayati tehlikesini atlattı.

Kasabalılar bu habere sevinirken, doktor acı haberi duyurdu. Doktorun Veysel için söylediği “Ben kabullenmek istemedim, inanmak da istemedim. Omur iliğindeki hasar düşündüğümüzden daha da kötü. Ama kabullenmek zorundayız” sözleri duygu dolu anlar yaşatacak.