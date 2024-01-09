TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, uzun süredir ekranlarda yer almasına rağmen, aynı ilgiyle takip ediliyor.
Anadolu'nun derinliklerinden ilham alarak hazırlanan dizi, etkileyici hikayeleri ve samimi atmosferiyle seyircilere unutulmaz duygular yaşatmaya devam ediyor.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncuların başrollerini üstlendiği dizi, bir kez daha duygusal anlar yaşattı.
Diziden yeni fragman geldi. Amca oğulları evlat acısıyla izleyicileri gözyaşlarına boğacak.
Yasemin çocukların sonunu getirdi
Yasemin'in geri dönüşü, kasabayı birbirine kattı. Öğretmenlik görevinden alınan Selma, mesleğini bırakmakta güçlük çekecek.
Öte yandan amca oğullarının çocukları birleşerek, Yasemin'in ne işler çevirdiğini çözmeye çalışacak. Ancak sonları kötü olacak.
Durumu fark eden Yasemin, çocukları kulübeye kilitleyecek. İçeride çıkan yangın çocukların sonunu getirecek. Bakalım Taner çocukları kurtarabilecek mi?
İşte Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragman...