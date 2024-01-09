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Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragman: Taner, evlat acısıyla yıkılacak

Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragman: Taner, evlat acısıyla yıkılacak Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Yasemin yine yaptı yapacağını... Amca çocukları evlat acısıyla kahrolacak. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...