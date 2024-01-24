TRT 1'in izleyiciyle buluşturduğu ve her cumartesi akşamı ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri büyüledi.
Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve dokusunu yansıtan dizi, oyuncu kadrosunun başarılı performansları ile dikkat çekiyor.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın son bölümü, heyecan dolu anlara sahne oldu.
Peki, Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yeni fragman geldi…
Selma öldü mü?
Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanında büyük olaylar olacak. Yasemin, Taner ve Selma'nın peşini bırakmayacak.
Selma'yı takip eden Yasemin, Selma'ya tuzak kurarak kayalıkları üzerine itecek. Taner Selma'ya yetişebilecek mi? Kayalıkların altında kalan Selma kurtulacak mı?
İşte Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı...