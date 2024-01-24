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Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragman: Önce Dilek, şimdi de Selma... Acı haber Taner'i yıkacak

Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragman: Önce Dilek, şimdi de Selma... Acı haber Taner'i yıkacak TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri şoke edecek. Yasemin, Selma'nın sonunu getirecek? Önce Dilek'i kaybeden Taner, şimdi de Selma'nın ölüm haberiyle yıkılacak. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...