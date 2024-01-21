Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı: Ayrılıklar peş peşe... Taner son nefesini veriyor Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Gedelli Kasabası'nda aksilikler amcaoğullarının peşini bırakmıyor. Taner'in hastalığı izleyicileri şoke edecek. Peki Taner ölecek mi? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TRT 1'in her cumartesi akşamı izleyicilerle buluşturduğu Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle bu hafta da heyecanı doruklara çıkardı.

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Anadolu insanlarının sıcacık hikayelerini anlatıyor.

Başrolünde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncuların bulunduğu dizinin son bölümü sona erdi.

Gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak…

Taner hastalıktan yataklara düşüyor

Roketin ikinci kez patlamasının ardından Ramazan, Veysel ve Taner artık işlerini yapamaz hale geldi. Ramazan, farklı işler denemeye başlayacak.

Elif, sağlık ocağında bebeği sahiplenmek üzereyken, hastaneye bir kadın geliyor ve bebeğin annesi olduğunu söylüyor. Kenan ve Elif’in hayalleri yıkılıyor.

Öte yandan Taner hastalanıyor ve kafasını yataktan kaldıramıyor. Ateşi yüksek derecelere çıkan Taner ölecek mi?

İşte Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı...