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Gönül Dağı 125. bölüm 2. fragman: Bir ayrılık daha! Cenaze kalkıyor…

Gönül Dağı 125. bölüm 2. fragman: Bir ayrılık daha! Cenaze kalkıyor… Her Cumartesi reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. İzleyiciler bu hafta gözyaşlarına boğulacak. Dizide bir veda daha var! Bakın kimin cenazesi kalkıyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...