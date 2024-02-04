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Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı: Gedelli sevinçten uçacak! "Baba oluyorum"

Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı: Gedelli sevinçten uçacak! "Baba oluyorum" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziden beklenen fragman geldi. Bebek müjdesi izleyicileri hem şaşırttı, hem de sevindirdi. İşte Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı…