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TRT 1'in vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı, her hafta Cumartesi günleri reytinglerde zirveye oturuyor.
Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve dokusunu yansıtan dizi, seyircileri her bölümde heyecan dolu anlara sürüklüyor.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli isimlerin paylaştığı Gönül Dağı, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.
Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Bebek müjdesi geldi
Dizinin yeni bölüm fragmanında Elif hayallerine kavuşuyor. Doktor kontrolünden bebek müjdesiyle çıkan Elif ve Kenan, kasabayı sevince boğacak.
Ramazan, Taner ve Veysel, hayallerinden vaz geçmiyor. Amcaoğulları çalışmaya yeniden başlayacak.
İşte Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı...