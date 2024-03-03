Gönül Dağı 130. bölüm fragmanı: Resmen geri döndü! Taner ve Selma evliliğine Dilek engeli… TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümü izleyicilerin yüreklerini burkacak. Taner'in Dilek acısı resmen geri dönüyor. Evliliğe adım atarken Selma ve Taner, Dilek gerçeğiyle yüzleşecek. İşte Gönül Dağı 130. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Anadolu'nun sıcacık atmosferinden ilham alan dizi, her bölümünde duygusal bir yolculuğa çıkarıyor ve izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

Senaryosu Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'e ait olan dizi, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta isimlere yer veriyor.

Son bölümüyle de lerden büyük beğeni toplayan Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Taner ve Selma'nın evliliğine Dilek'in gölgesi düştü

Selma, Taner'in teklifini kabul etti. Bütün kasaba, Taner ve Selma'nın düğünü için hazırlıklara başlayacak.

Ancak Taner, beklenmedik bir anda, tıpkı Dilek'e söylediği gibi Selma'ya "öğretmen kızı" diye seslenecek.

Selma'nın "Kalbin onda hala, öğretmen kızı Dilek'te" sözleri duygusal anlar yaşatacak. Taner ve izleyiciler geçmişe gidecek.

İşte Gönül Dağı 130. bölüm fragmanı...