TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yine ekranlara duygusal bir rüzgar estirmeye hazırlanıyor.
Her hafta Anadolu’nun sıcak atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini izleyicilere sunan dizi, adeta izleyenleri büyülüyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin’in özenle kaleme aldığı bu özel yapım, kadrosunda yer alan başarılı isimlerle de dikkat çekiyor.
Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncular, her bölümde karakterleriyle izleyicilerin kalplerine dokunmayı başarıyor.
Diziden yeni fragman geldi. Rıfat’ın bu kez çocuklarıyla sınanacak. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Çocuklarını kaybediyor
Dizinin yeni bölüm fragmanında Mihriban hastaneden çıkıyor. Rıfat'ın acılarına bir acı daha ekleniyor.
Rıfat'ın çocukları devlet tarafından koruma altına alınıyor. Rıfat'ın çocuklarından ayrılışı gözyaşlarına boğacak.
İşte Gönül Dağı 134. bölüm 2. fragman...