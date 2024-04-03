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Gönül Dağı 134. bölüm 2. fragman: Acısı dinmiyor! Önce evi, şimdi de çocukları gitti

Gönül Dağı 134. bölüm 2. fragman: Acısı dinmiyor! Önce evi, şimdi de çocukları gitti TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı'ndan yeni fragman geldi. Evi darmaduman olan Rıfat'ın acıları dinmiyor. Hayatı altüst olan Rıfat, bu kez çocuklarını kaybediyor. Mihriban bakın ne yapacak. İşte Gönül Dağı 134. bölüm 2. fragmanı...