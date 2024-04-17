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Gönül Dağı 135. bölüm 2. fragman: Kasabada bayram coşkusu var! Selami yine yaptı yapacağını...

Gönül Dağı 135. bölüm 2. fragman: Kasabada bayram coşkusu var! Selami yine yaptı yapacağını... Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde bu hafta bayram coşkusu var. Kasabalılar bayram şenlikleriyle izleyicilere sıcacık bir atmosfer yaratacak. İşte Gönül Dağı 135. bölüm 2. fragman...