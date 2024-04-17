TRT 1'in izlenme rekorları kıran ve milyonların gönlünde taht kuran dizisi Gönül Dağı, yine izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Anadolu'nun sıcak atmosferini, içten insanlarının dokunaklı hikayeleriyle perdeye taşıyan dizi, adeta izleyenleri büyülüyor, duygulandırıyor.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların paylaştığı dizinin senaryosunu ise Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin kaleme alıyor.
Bayram arası sonrası diziden ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Gedelli'de bayram coşkusu!
Dizinin yeni bölüm fragmanında tüm kasaba bayram sabahına coşkuyla uyanıyor.
Ali, Taner ve Selma'nın, Dilek'in mezarını ziyaret etmesi yüreklere dokunacak. Öte yandan Selami, yine tüm kasabayı şenlikle eğlendirecek.
İşte Gönül Dağı 135. bölüm 2. fragman...