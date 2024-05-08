Gönül Dağı 138. bölüm 2. fragman: Selma'nın hafızası düzelecek mi? TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı'ndan yeni fragman geldi. Geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden Selma, Taner'i hatırlayacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta Cumartesi izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve içten insanlarının duygusal hikayelerini anlatan dizi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in titizlikle kaleme aldığı bu özel yapım, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların üstlendiği diziden yeni fragman geldi.

Selma'nın hafızası düzelecek mi?

Geçtiğimiz bölümlerde kaza geçiren Selma hafızasını kaybetti. Taner ise Selma'nın hafızasının geri gelmesi için elinden geleni yapıyor.

Yeni bölümde Selma'yı daha önce gittiği yerlere götürüyor. Selma'nın "Ben önceden seni çok mu sevdim?" sözleri fragmana damga vuruyor.

İşte Gönül Dağı 138. bölüm 2. fragman...